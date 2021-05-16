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Пушков преподал Зеленскому урок географии: "Как всегда, каша"
16 мая 2021, 12:25 • 81 • Политика
Сенатор Алексей Пушков уличил президента Украины в незнании азов географии: "У Зеленского, как всегда, каша". Пришлось преподать урок.
Председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высказался по поводу недавнего поста Владимира Зеленского о роли Украины в европейской политике. Тот заявил в Twitter, что Украина - это центр и сердце Европы. Причём не только по "духу, ценностям и устремлениям", но и географически.
Это заявление Пушков откровенно высмеял в своём телеграм-канале. "У Зеленского, как всегда, каша", - сыронизировал он, напомнив, что Украина никак не может находиться в центре Европы и одновременно "защищать её восточную границу".
- задал риторический вопрос сенатор.
Высказывание Зеленского о том, что Украина - "сердце Европы", Пушков назвал "пустозвонством". "Если Украина - центр континента, то Австрия или Германия тогда что, его периферия?" - удивился член Совфеда.
Он напомнил, что, в отличие от других европейских государств, Украина в своей истории не прошла ни один из типичных для Европы этапов, от Ренессанса до Реформации. А если прошла, то "никто этого не заметил, кроме киевских демагогов".
"Поэтому об Украине как о сердце Европы - это Зеленский совсем перебрал", - заключил Алексей Пушков. Он считает, что подобными высокопарными словами президент Украины просто хочет ободрить избирателей.
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