Пушков преподал Зеленскому урок географии: "Как всегда, каша"

Сенатор Алексей Пушков уличил президента Украины в незнании азов географии: "У Зеленского, как всегда, каша". Пришлось преподать урок.

Председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высказался по поводу недавнего поста Владимира Зеленского о роли Украины в европейской политике. Тот заявил в Twitter, что Украина - это центр и сердце Европы. Причём не только по "духу, ценностям и устремлениям", но и географически.

Это заявление Пушков откровенно высмеял в своём телеграм-канале. "У Зеленского, как всегда, каша", - сыронизировал он, напомнив, что Украина никак не может находиться в центре Европы и одновременно "защищать её восточную границу".

И с чего Украина так отчаянно рвётся в Европу, если она уже её часть? Не потому ли, что она - её безнадёжная окраина с очень высоким уровнем коррупции и выраженной склонностью к финансовому паразитизму?

- задал риторический вопрос сенатор.

Высказывание Зеленского о том, что Украина - "сердце Европы", Пушков назвал "пустозвонством". "Если Украина - центр континента, то Австрия или Германия тогда что, его периферия?" - удивился член Совфеда.

Он напомнил, что, в отличие от других европейских государств, Украина в своей истории не прошла ни один из типичных для Европы этапов, от Ренессанса до Реформации. А если прошла, то "никто этого не заметил, кроме киевских демагогов".

"Поэтому об Украине как о сердце Европы - это Зеленский совсем перебрал", - заключил Алексей Пушков. Он считает, что подобными высокопарными словами президент Украины просто хочет ободрить избирателей.