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Пушков предупредил о новом испытании для России: "Варшава не отступится"

23 августа 2020, 12:30  •  162 • Политика
Сенатор Алексей Пушков предупредил о новом испытании для России. "Варшава не отступится", - полагает он, комментируя попытки Запада вмешаться в политику Белоруссии.
Польская сторона продолжает наращивать свою "мягкую силу" и применять инструменты воздействия на политическую ситуацию в Белоруссию. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий дал большое интервью, в котором рассказал, как Варшава предполагает помогать "пострадавшим" белорусам. Как отметил Пушков, схватка за настроения в Белоруссии продолжается, что является вызовом и для российской политики.
"Уже ясно: Варшава ставит целью включение Белоруссии в свою зону влияния и не отступится от этой стратегии, переводя её в долгосрочную плоскость", - написал Пушков в Telegram.
Как заявил РИА ФАН депутат сейма Латвии Янис Адамсонс, "коллективному Западу" выгодно смещение президента Александра Лукашенко. Но среди оппозиции нет значимых фигур, которые могут занять пост главы государства.
При этом после смены власти Белоруссию будет ждать судьба Латвии, где крупные предприятия разорены, а страну захлестнула безработица.
"Белоруссию хотят так же разрушить, превратив в рынок сбыта, в поставщика дешёвой, но квалифицированной рабочей силы для Европы", - уверен политик.

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