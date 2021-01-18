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Пушков предсказал план Байдена по борьбе с Россией при помощи Украины
18 января 2021, 08:15 • 66 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что избранный президент США Джо Байден будет в большей степени, чем предыдущая администрация, «использовать» Украину против России. Такое мнение он высказал в интервью изданию «Украина.ру».
Пoлитик прeдполагает, что Вaшингтон не будeт дистaнцироваться от Киевa, котoрый мoжет стaть oдним из oсновных нaправлений антирoссийской дeятельности Белогo домa.
«Скорее он (Джо Байден. — Ред.), напротив, задействует Украину как один из козырей Соединенных Штатов против России. В частности, будет активизировано военное взаимодействие между США и Украиной, то есть будет усилена поддержка со стороны США украинских вооруженных сил», — предположил Пушков.
Сенатор добавил, что не удивится, если администрация Байдена будет готовить появление американской военной базы на украинской территории.
«Если учесть, что у украинцев денег на строительство военных баз нет, как и ни на что другое, то полагаю, что финансироваться это будет из-за рубежа. Соединенные Штаты — явный кандидат на то, чтобы финансировать строительство одной из таких баз, которая затем превратится в их базу», — допустил он.
Пушков также высказал предположение, что Вашингтон может перейти к предоставлению Киеву не только оборонительного, но и наступательного оружия.
Ранее журналисты The National Interest выразили мнение, что назначение бывшей помощницы госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря США может говорить о возможном ухудшении отношений Соединенных Штатов с Россией при администрации избранного президента страны Джо Байдена.
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