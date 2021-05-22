Пушков предсказал незавидное будущее Google и Facebook в России: "Если откажутся"

Сенатор Алексей Пушков считает, что Facebook и Google, откроют филиалы или представительства в России, чтобы не потерять "огромную часть информационного рынка". В случае отказа от "приземления" иностранные IT-компании ждёт незавидное будущее - "будут заблокированы".

Один из авторов законопроекта о "приземлении" иностранных IT-компании - председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высказал уверенность в том, что те же Google и Facebook всё же пойдут по пути следования законов нашей страны. То есть откроют свои филиалы или представительства в России, тем самым сохранив за собой "огромную часть информационного рынка".

В противном случае будущее в России для иностранных IT-компаний будет весьма незавидным: их просто заблокируют, что лишит их русскоязычной части аудитории. А в этот сегмент входят не только граждане нашей страны, но и "Казахстана, Средней Азии, Прибалтики, Украины, Белоруссии, Европы, США". И вряд ли гиганты захотят терять такой мощный рекламный потенциал.

"Я не вижу смысла для этих корпораций терять огромную часть информационного рынка из-за глупой принципиальности", - отметил Пушков.

В то же время сенатор обратил внимание и на то, что мировые соцсети - это ещё и "политические противники и внешней, и внутренней политики России". Так что русскоговорящий сегмент для таких компаний, как Google и Facebook, - это не только рекламный потенциал, но и место для внедрения собственной идеологии. Что не может не настораживать.