Пушков предсказал миру катастрофу из-за США: "Планета не выдержит"

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря Соединённых Штатов Энтони Блинкена об изменении климата и предсказал человечеству природную катастрофу из-за США. "Планета не выдержит этой модели", - предостерёг политик.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен проанализировал выводы, сделанные в докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). В частности, обратил внимание на приближение к повышению температуры в мире на 1,5 градуса Цельсия, а также на то, что "ежедневные выбросы снижают шансы на предотвращение худших последствий изменения климата". Блинкен призвал страны направить мир на такой путь развития, при котором можно будет ограничить процесс потепления 1,5 градуса Цельсия.

Сенатор Алексей Пушков считает, что подобные призывы со стороны американцев - пустые. Политик пояснил свою мысль, заметив, что "США являются символом и законченным образцом общества потребления, которое они превратили в глобальную модель".

"Теперь мир не в состоянии отказаться от этой модели: на неё замкнута вся мировая экономика, всё мировое производство и вся мировая социальная психология, - продолжил пояснение в своём авторском Telegram-канале сенатор. - Главный принцип - всё больше производства, всё больше выбора, всё больше потребления".

По мнению Пушкова, случилась "фетишизация экономического роста и стремления делать всё больше денег". Сенатор уверен: "Планета не выдержит этой модели". И это, по мнению политика, стало особенно очевидно сейчас, "когда на стезю бурного потребления и производства встали бывшие отсталые колонии и полуколонии, где проживает 40-50% населения мира, прежде всего Индия и Китай".

Пушков обратил внимание на основное противоречие, которое имеется между тем, чем являются и что несут в мир Соединённые Штаты, и их призывами к остальному миру. И снять это противоречие, как полагает сенатор, невозможно. Пушков высказал уверенность в том, что нужно изменить саму глобальную модель, "которая ведёт человечество к природной катастрофе".