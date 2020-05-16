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Пушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше

16 мая 2020, 12:55  •  78 • Политика
Член Совета Федерации Алексей Пушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше, предложив нынешним американским властям ознакомиться с историей Карибского кризиса 1962 года.
«Тем в Вашингтоне и Варшаве, кто мечтает о размещении ядерного оружия США в Польше, надо ознакомиться с историей Карибского кризиса 1962 года. Скорее всего, они о нем вообще не знают или забыли. Разместить такое оружие в Польше — верный путь довести дело до такого же кризиса», — написал сенатор в Twitter.
Таким образом Пушков прокомментировал высказывание посла США в Польше Джорджетты Мосбахер, которая написала в своем Twitter, что США могут передислоцировать свое ядерное оружие из Германии в Польшу, которая «четко выполняет свои обязательства, осознает риски и находится на восточном фланге НАТО».
«В ФРГ — бунт против ядерного оружия США: социал-демократы требуют его вывести, ХДС — партия Меркель — мечтает сохранить. А посол США в Варшаве предлагает разместить его в Польше — поближе к России. Забыли про угрозу «ядерной зимы», неучи. Никак в ядерные игрушки не наиграются», — добавил сенатор.
10 апреля сообщалось, что США модернизировали почти 20 ядерных боеголовок, которые находятся на территории Германии. Ядерные боеголовки на военной базе в Бюхеле являются частью программы НАТО. Официально ни немецкая, ни американская сторона не подтверждают их размещения. При этом Пентагон заявил о необходимости размещения ядерного оружия в странах НАТО.
Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году, вступил в силу в 2011-м. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Действие соглашения заканчивается в феврале 2021 года.
9 мая новый спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сказал, что американской стороне непонятно, почему Россия так «отчаянно стремится к продлению СНВ-III».
Карибский кризис — политическое и военное противостояние между СССР и США в октябре 1962 года. Его причинами стало размещение США ядерного оружия в Турции в 1961 году и ответное размещение СССР ядерного оружия на Кубе. Кризис мог привести к ядерной войне и завершился советско-американскими переговорами при участии представителей Кубы и генерального секретаря ООН. В результате ядерные ракеты СССР были выведены с территории Кубы. США убрали ядерные ракеты из Турции и Италии. А между Вашингтоном и Москвой заработала горячая линия.

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