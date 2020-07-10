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Пушков предложил приравнять артистов к политикам. И сразу же выступил с идеей санкций
10 июля 2020, 11:00 • 87 • Политика
Сенатор Алексей Пушков предложил приравнять артистов к политикам. Речь идёт о зарубежных гражданах, к которым нужно применить санкции. Он выступил с этой идеей и нашёл поддержку.
На своей странице в Twitter Пушков напомнил, что в России имеются ограничительные списки иностранных политических деятелей, которые пропагандируют враждебное отношение к России. Сенатор предложил в некотором смысле приравнять зарубежных артистов, которые ведут себя аналогичным образом, к этим политикам.
"Мы могли бы по аналогии с этим принять санкционные меры в отношении зарубежных артистов", - написал Алексей Пушков.
Эту идею он уже озвучивал на заседании Совета Федерации. Многие сенаторы инициативу поддержали.
Ранее разгорелся скандал из-за грузинской певицы Нино Катамадзе. Она нередко приезжала в Россию, гастролировала, получала солидные гонорары. Исполнительница громко заявляла, что очень любит Россию и её публику. Но недавно её риторика сменилась на противоположную из-за антироссийских протестов в Тбилиси и критики общественности.
Пушков назвал поведение певицы "аморальным и циничным".
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