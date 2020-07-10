Пушков предложил приравнять артистов к политикам. И сразу же выступил с идеей санкций

На своей странице в Twitter Пушков напомнил, что в России имеются ограничительные списки иностранных политических деятелей, которые пропагандируют враждебное отношение к России. Сенатор предложил в некотором смысле приравнять зарубежных артистов, которые ведут себя аналогичным образом, к этим политикам.

"Мы могли бы по аналогии с этим принять санкционные меры в отношении зарубежных артистов", - написал Алексей Пушков.

Эту идею он уже озвучивал на заседании Совета Федерации. Многие сенаторы инициативу поддержали.

Ранее разгорелся скандал из-за грузинской певицы Нино Катамадзе. Она нередко приезжала в Россию, гастролировала, получала солидные гонорары. Исполнительница громко заявляла, что очень любит Россию и её публику. Но недавно её риторика сменилась на противоположную из-за антироссийских протестов в Тбилиси и критики общественности.

Пушков назвал поведение певицы "аморальным и циничным".