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Пушков предложил переименовать Киев в Улан-Батор после ошибки телеканала CNN

04 июля 2021, 03:25  •  98 • Политика
Украина срочно должна переименовать Киев в Улан-Батор, заявил в субботу, 3 июля, российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Twitter.
Переименовать украинскую столицу политик предложил после того, как американский телеканал CNN по ошибке назвал Киев Улан-Батором.
По словам Пушкова, ошибка журналистов может быть обусловлена их восприятием Украины как «очень далекой окраины».
«А поскольку власти Украины всегда согласны с тем, что исходит от США, то они срочно должны переименовать Киев в Улан-Батор», — цитирует его «Газета.ру».
30 июня президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский отдал Украину под полное внешнее управление. По словам Путина, «ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и в Париже».
8 июня замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Вашингтон проводит безответственную политику в отношении Киева, поэтому напряженная ситуация на Украине сохранится.
Ранее, 7 июня, Пушков указал на то, что Киев переоценивает свою роль в глазах западных политиков. По мнению сенатора, Украина является лишь тактическим инструментом Запада в противостоянии между Россией, США и Китаем.
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