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Пушков поймал Facebook на лукавстве с цензурой
10 марта 2021, 10:35 • 108 • Политика
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Facebook лукавит с цензурой, заявляя о вводе возрастного ценза для материалов. Он уверен, что это не что иное, как скрытая форма блокировки.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике действия сети Facebook, сообщившей ранее об ограничениях просмотров материалов из-за введения возрастного ценза. Об этом он заявил на странице в своём Telegram-канале.
По словам Пушкова, понижение в выдаче, как и введение возрастного ценза для материалов в соцсети, есть форма ограничения доступа к материалу, которое существенно затрудняет ознакомление с ним и фактически является скрытой формой блокировки. Он считает, что Facebook должен снять ограничения.
Инцидент, напомним, произошёл из-за того, что Facebook пометил как ложные и заблокировал (https://t.me/rt_russian/60869) статьи РБК, ТАСС, "Взгляда" и некоторых других, написанные на основе официального релиза ФСБ. Роскомнадзор расценил их блокировку как акт цензуры и потребовал восстановить доступ.
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