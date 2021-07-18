Пушков поставил диагноз Киеву после вызова Шойгу повесткой

Сенатор Алексей Пушков поставил неутешительный диагноз Киеву после вызова министра обороны России Сергея Шойгу повесткой в Мариуполь.

Украинские политики живут в собственной виртуальной реальности. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) намерена допросить министра обороны России Сергея Шойгу. Ему намерены вручить "письменное подозрение" по обвинению в создании "незаконных военизированных формирований".

Комментируя ситуацию, Пушков напомнил о других оторванных от реальности поступках Киева. В частности, украинские политики упорно назначают чиновников в Крым, провозглашают Ивана Айвазовского "украинским художником", "выселяют" 500 тысяч русских с полуострова и так далее.

Создаётся ощущение, будто на Украине вообще не понимают, насколько комичными звучат подобные требования.

"Словом, занимаются бурной имитацией некой политики при её полном отсутствии", - вынес диагноз парламентарий в Telegram-канале "Алексей ПУШКОВ".