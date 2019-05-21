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Пушков посоветовал Зеленскому не повторять ошибок Порошенко

21 мая 2019, 22:39  •  51 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков призвал нового президента Украины Владимира Зеленского не повторять ошибок своего предшественника — Петра Порошенко.
Как отметил парламентарий, украинцы отправили в отставку Порошенко и его команду — главу Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, министра иностранных дел Павла Климкина, премьер-министра Владимиру Гройсману и «прочим парубиям» (речь идет о спикере Верховной рады Андрее Парубии. — «Известия»).
«Если Зеленский не осознает причин этого, его ждет схожая с ними судьба — экономический и социальный провал и разочарование народа», — подытожил Пушков.
Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая. Сначала он принес присягу украинскому народу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность главы государства.
Во время торжественной речи, которая последовала за этим, политик, помимо прочего, пообещал завершить конфликт в Донбассе, призвал отменить депутатскую неприкосновенность, распустил Верховную раду и позвал эмигрировавших украинцев обратно на родину.
В этот же день о решении уйти в отставку заявили премьер-министр Владимир Гройсман, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и его заместители.
За неделю до инаугурации об уходе с должностей заявил ряд украинских чиновников — сторонников Порошенко. Среди них — Павел Климкин и Александр Турчинов.

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