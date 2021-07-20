Пушков посоветовал США "перестать изображать оскорблённую невинность"

Пресс-секретарь Пентагона Джо Кирби высказался о пуске русскими военными ракеты "Циркон". Сенатор Алексей Пушков отреагировал на его слова достаточно резко. Он посоветовал США "перестать изображать оскорблённую невинность" и привёл шесть весомых доводов.

По мнению Кирби, пуск "Циркона" является "дестабилизирующим". Он считает, что следует поинтересоваться "у Владимира Путина, почему он выбрал такой путь".

Алексей Пушков в своём Telegram-канале заявил, что Соединённые Штаты отлично осведомлены, почему у России появились новейшие системы вооружений вроде "Циркона".

"Им (США – Ред.) уже пора перестать изображать из себя оскорблённую невинность", - считает сенатор.

Он тут же привёл шесть весомых доводов. Во-первых, НАТО целенаправленно приближается к границам России. Во-вторых, Североатлантический альянс взял курс на военное освоение территории Украины. В-третьих, американские войска перебрасываются в страны, граничащие с Россией. В-четвёртых, в тех же государствах США размещают свои системы противоракетной обороны.

Пятый довод – выход Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это, по мнению Пушкова, прогнозировалось ещё пять лет назад. Последний в списке довод – введение против России 75 различных санкций. Сенатор обозначил их как "череду актов экономической войны". Многоточие в его посте указывает на то, что список можно было бы продолжить.

"Кирби обо всём этом в курсе? Тогда пусть обратит свой вопрос к самим США", - заключил Пушков.