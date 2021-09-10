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Пушков посоветовал Италии выставить счет Украине из-за медуз
10 сентября 2021, 10:40 • 234 • Политика
Сенатор доступно объяснил настоящие причины нашествия морских обитателей
Новость о том, что на Украине вновь решили выставить России безосновательные обвинения, не смогла пройти мимо Алексея Пушкова.
Глава Запорожской области Александр Старух заявил, что из-за Крымского моста медузы мигрировали в Азовскую акваторию. Из-за нашествия морских обитателей на одном из украинских курортов был сорван туристический сезон. Кто виноват? Россия, считают в Незалежной. Остается только подать в суд на "страну-агрессора" и требовать возместить ущерб.
Алексей Пушков иронично заметил, что Старух берет пример с депутатов Верховной Рады, которые только и делают, что придумывают, в чем же еще можно обвинить Россию.
"Интеллектуал" Старух, видимо, не в курсе, что нашествия медуз*, которые происходят все чаще, специалисты связывают не со зловредной деятельностью России, а с потеплением мирового океана",
– возмутился сенатор.
Также Пушков подкинул идею Италии. Дело в том, что в последнее время популяция медуз увеличилась и на итальянском побережье, пишет телеканал "360". Теперь же власти страны могут подумать о том, чтобы подать в суд на Киев. Якобы обстановка в Черном море настолько плачевная, что даже медузы не выдержали и уплыли подальше от Украины.
Напомним, что в прошлом месяце туристы жаловались, что все Азовское море буквально кишит медузами. Ученые объяснили это нашествие аномально теплой зимой. Однако уже в сентябре ситуация должна нормализоваться.
* Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
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