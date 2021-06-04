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Пушков пословицей оценил отзыв разрешения на прокладку Baltic Pipe

04 июня 2021, 04:40  •  208 • Политика
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в четверг, 3 июня, прокомментировал отзыв Данией разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe. По его словам, теперь Польше будет не до газопровода «Северный поток-2».
«Свой проект спасать надо. Как гласит мудрость, не рой другому яму, сам в нее попадешь», — написал сенатор в своем аккаунте в Twitter.
Ранее в этот же день стало известно, что датский апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов не подтвердил разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe. Речь идет о разрешении датского управления по охране окружающей среды от 12 июля 2019 года.
Отмечалось, что изначально строительство позволили с оговоркой о необходимости проведения всех работ по обеспечению качественных условий жизни для животных, обитающих в районе прокладки газопровода. Теперь же его аннулировали из-за недостаточной изученностью вопроса о защите дикой природы во время укладки трубы.
При этом одобрение экологов проект получил еще в 2019 году, работы по строительству уже идут. Теперь они будут приостановлены.
Газопровод Baltic Pipe между Данией и Польшей планировалось запустить в 2022 году. Варшава продвигала его в качестве замены российского-немецкого проекта «Северный поток – 2», проходящего по дну Балтийского моря. В 2020 году польские власти предложили Берлину в случае остановки реализации «Северного потока – 2» заменить его на инфраструктуру Baltic Pipe.
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