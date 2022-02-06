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Пушков после слов Земана о взрывах во Врбетице заявил о конце фейка про причастность РФ

06 февраля 2022, 20:00  •  187 • Политика
Заявление президента Чехии Милоша Земана об отсутствии у контрразведки страны доказательств причастности спецслужб РФ к взрыву складов боеприпасов во Врбетице стало концом громкого фейка. Об этом 6 февраля в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.
«Конец еще одного громкого фейка. Вот так. Как же нападали на Земана в Чехии и за ее пределами, когда он с самого начала поставил под сомнение эту антироссийскую версию», — написал политик.
Пушков подчеркнул, что Земан в итоге оказался прав, а его слова нанесли сильный удар по стратегии дезинформации, хотя «пропагандистская машина по фабрикации лжи» работает без остановок.
Ранее в воскресенье чешский президент заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами, что агенты российских спецслужб проникли на склады во Врбетице, где в 2014 году были взрывы.
29 января администрация Земана по ошибке уничтожила секретный отчет о взрывах на военных складах во Врбетице, в организации которых власти подозревают российские спецслужбы. Отмечается, что данный факт выяснился, когда полиция попросила у администрации президента представить для проверки секретный документ. Правоохранители получили ответ, что отчет по ошибке был уничтожен.
Российско-чешские отношения резко обострились после 17 апреля 2021 года. Тогда власти Чехии обвинили Москву в якобы причастности к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
20 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления о причастности РФ к взрыву безосновательны и разрушительны для отношений между двумя государствами. По его словам, в целом в отношении РФ проводится «линия на недружественное воздействие».
Из Чехии после скандала были высланы 18 российских дипломатов, которых признали сотрудниками российских спецслужб. В ответ МИД РФ выразил Чехии решительный протест, назвав обвинения «голословными и надуманными». Кроме этого, 20 сотрудников чешского посольства в Москве были объявлены персонами нон грата.
Далее страны привели к паритету численность дипмиссий.
В июне 2021 года стало известно, что Чехия потребовала от России компенсации ущерба на сумму €25,5 млн в связи со взрывами на складах во Врбетице. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что в ведомстве требования о компенсации сочли вымогательством.
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