Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Вмешательство» в выборы, доллар, нефть и Зеленский: о чём говорил Путин на плен...
Личная разведка Трампа, пощёчина Китаю и падение "дома Биби". Взгляд н...
«Военкор не становится менее эмоциональным»: о чём говорили журналисты на конфер...
Россия предложит поправки к механизму реагирования на нарушения устава Совета Ев...
Главная / Политика

Пушков посетовал на однообразные вопросы со стороны американских СМИ

03 октября 2019, 03:24  •  88 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков обратил внимание, что представители американских СМИ способны задавать президенту РФ Владимиру Путину только один и тот же вопрос.
Во время международного форума «Российская энергетическая неделя» в среду, 2 октября, журналист NBC News Кир Симмонс поинтересовался у главы государства, планирует ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году. Путин в шутку ответил, что Россия «обязательно будет это делать».
«Видимо, для них важно не столько получить ответ, сколько в который раз задать свой бессмысленный вопрос. Это и есть пропаганда: тупо твердить и спрашивать одно и то же», — написал Пушков в своем Twitter.
Расследование о вмешательстве «русских хакеров» в выборный процесс началось в США после победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре 2016 года. В конце марта 2019-го минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «делу РФ» спецпрокурора Роберта Мюллера, который так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



88
Источник
Похожие новости
02 октября 2019, 15:39
Путин заявил, что Россия не совершила ни одного деструктивного шага в отношении США
02 октября 2019, 04:39
Пушков назвал успехом подписание «формулы Штайнмайера»
02 октября 2019, 04:39
Замена фильтра: «Единая Россия» выступить за снижение барьера на выборах
03 октября 2019, 01:24
Медведев начинает двухдневный визит на Кубу
01 октября 2019, 18:54
Песков рассказал об обсуждении Путиным и Мадуро венесуэльского долга
03 октября 2019, 03:24
Россия предложит поправки к механизму реагирования на нарушения устава Совета Европы
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 октября 2019, 03:09
«Поводов для протестов будет много»: сможет ли Киев следовать согласованной формуле Ш...
03 октября 2019, 03:09
«Военкор не становится менее эмоциональным»: о чём говорили журналисты на конференции...
03 октября 2019, 03:24
Путин призвал не допускать «фокусов» с доплатами врачам
03 октября 2019, 01:24
Медведев начинает двухдневный визит на Кубу
03 октября 2019, 01:24
Володин сообщил о поддержке Медведевым предложений Думы по бюджету
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 сентября 2019, 08:24
В ожидании налёта. Окопы, лазарет и снайпер
28 сентября 2019, 09:39
Когда снаряды вновь упадут на Донецк и Луганск?
30 сентября 2019, 03:39
Разговор на троих: как в Германии отреагировали на критику ЕС со стороны Зеленского и Трампа
26 сентября 2019, 21:39
В Киеве заявили о расхождении позиций с ЕС по «Северному потоку — 2»
26 сентября 2019, 20:09
Зеленского перекосило, когда Трамп послал его к Путину
28 сентября 2019, 15:54
На Украине возмутились поведением пресс-секретаря Зеленского
26 сентября 2019, 12:09
Откуда взялась бедная Грета?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.