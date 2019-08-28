Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Президент Грузии выдвинула требования России. Но через европейский "рупор&q...
«Первый шаг на пути к справедливости»: суд в Киеве освободил Вышинского из-под с...
"Чичиков поспешил отказаться от такого ликерчика": Ультиматум Волкера ...
Двоим отказано, третий ждет: Сенаторы США продолжают жаловаться на проблемы с ро...
Главная / Политика

Пушков понадеялся на полное освобождение Вышинского

28 августа 2019, 15:54  •  19 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что изменение меры пресечения главного редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского может стать первым шагом к полному освобождению журналиста. Об этом в среду, 28 августа, пишет ТАСС.
«Это очень существенный прогресс и важный сдвиг в позиции украинских властей, он говорит о том, что новое руководство Украины серьезно относится к гуманитарным вопросам, накопившимся в отношениях между Россией и Украиной», — подчеркнул сенатор.
Ранее в среду Киевский апелляционный суд освободил Вышинского под личное поручительство. Сразу после этого он был освобожден из-под стражи. Сам Вышинский заявил, что давно отказался от участия в обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.
19 июля Подольский районный суд Киева отказался освободить Вышинского из-под ареста под личное поручительство и продлил арест до 19 сентября. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова выдать Москве Вышинского в порядке обмена. В качестве варианта обмена рассматривается отбывающий наказание в РФ украинский режиссер Олег Сенцов.
При этом в середине июля в Генпрокуратуре Украины допускали освобождение Вышинского. По словам пресс-секретаря украинского генпрокурора Ларисы Сарган, его могли освободить уже 15 июля.
Киев уже озвучивал предложение обменять Вышинского на Сенцова в конце мая. В МИД России назвали это некорректным и заявили, что Киев поступает «нецивилизованно», когда берет заложников и требует их обмена на реальных преступников. В свою очередь адвокат Вышинского Андрей Доманский отмечал ранее, что его подзащитный против своего обмена на кого-либо.
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали Вышинского 15 мая 2018 года. В тот же день в офисе «РИА Новости Украина» прошли обыски. Через два дня суд назначил журналисту меру пресечения в виде двух месяцев ареста, позже он неоднократно продлевался. Журналиста обвиняют в госизмене, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Сенцов осужден в России по обвинению в подготовке терактов в Крыму, он отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



19
Источник
Похожие новости
27 августа 2019, 20:24
"Законный интерес Турции": Путин и Эрдоган договорились о новой зоне безопасности в Сирии
28 августа 2019, 06:09
Объем "секретной" экономики России раскрыт: Росстат включил в отчет данные о расходах на оружие и технологии
27 августа 2019, 18:24
Путин сообщил о еще одной поставке Турции С-400
27 августа 2019, 23:39
Макрон поменял Трампа на Путина
28 августа 2019, 15:54
"Откровенные манипуляции и абсурдная ложь": Вышинский отпущен, но сфабрикованное дело "на запасном пути"
28 августа 2019, 15:54
Немецкий "Скрипаль" не получился? В Кремле решительно опровергли связь между убитым в Берлине и Россией
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 августа 2019, 02:54
"Сложно оставаться незаметной": Переводчица Путина попала в неловкую ситуац...
28 августа 2019, 09:24
"Эти "мрii" оставьте обслуге": Волкер поставил ультиматум России ...
28 августа 2019, 06:09
У нас "Скрипаль-2": Немецкие СМИ превращают убийство в Берлине в "поли...
28 августа 2019, 06:09
"Очень сложно переоценить значение этих слов": Посол Франции сделал неожида...
28 августа 2019, 12:39
Эксперт задал только два вопроса по MH17 и разоблачил заговор: Есть человек, который ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 августа 2019, 07:24
Львовский "Габуния" забил эфир отборным хамством: "Мы раздали паспорта быдлу"
27 августа 2019, 17:09
Танковая атака: украинские силовики бьют по Донбассу
25 августа 2019, 00:09
Как Путин из США страну бомжей сделал
22 августа 2019, 10:09
Наследник «Смерча»: какими возможностями обладает новейшая российская реактивная система залпового огня «Торнадо-С»
26 августа 2019, 11:54
Ни одна страна не признала независимость Украины. Ни одна – экс-президент Кравчук
22 августа 2019, 00:39
"Наше главное отличие": Украинец Гордон заговорил о "рабах" в России
24 августа 2019, 04:39
"Так же, как стрелял пресловутый "Бук": Усомнившийся в чайках эксперт указал на странности в истории с А321
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.