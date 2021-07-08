Пушков подтвердил слова экс-посла об отсутствии у Украины союзников

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова украинского экс-посла в США Александра Чалого о том, что у Украины нет союзников и в случае военного конфликта ей придется рассчитывать только на себя.

«Это верно: ни Франция, ни ФРГ, ни США не готовы воевать за Украину», — написал член Совета Федерации в своем Telegram-канале в четверг, 8 июля.

По словам Пушкова, экс-дипломат представил «на редкость реалистичную оценку геополитического положения Украины».

Сенатор также добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует «расстаться с иллюзиями, если они у него есть».

«Украина на деле — одна, с ненадежными партнерами типа Литвы, которая готова вместе с Киевом закатывать истерики в ПАСЕ и требовать новых санкций против России, но вряд ли способны на большее», — подытожил Пушков.

Накануне в эфире украинского телеканала «Наш» Александр Чалый отметил, что в настоящее время у Украины нет союзников. Он уточнил, что «союзники — это те, кто готов с тобой рядом умирать и оказывать военную помощь». По его мнению, в случае военного конфликта с Россией страна может рассчитывать только на дипломатическую и финансовую поддержку.

7 июля Зеленский в очередной раз изъявил желание получить исчерпывающий перечень реформ для дальнейшей интеграции в НАТО на 4-й Международной конференции по вопросам реформ на Украине. Спецпредставитель генсека организации Джеймс Аппатурай назвал такие просьбы неуместными.

2 июля Пушков заявил, что переговорная площадка «Крымская платформа», инициированная Киевом, является фикцией, как и аргументы в ее пользу. Таким образом он прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, призвавшего страны взаимодействовать в рамках «Крымской платформы», в том числе по вопросам международного гуманитарного права.