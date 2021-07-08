Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Перешли все границы!" Кравчук заявил о беде Украины. И русские не вин...
Стратегические ракетоносцы ВКС России подняли по тревоге
В Раде объяснили схему Запада для украинцев: "Расколоть… и уничтожить"
Каннский фестиваль начался с оскорблений Путина
Главная / Политика

Пушков подтвердил слова экс-посла об отсутствии у Украины союзников

08 июля 2021, 10:05  •  129 • Политика
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова украинского экс-посла в США Александра Чалого о том, что у Украины нет союзников и в случае военного конфликта ей придется рассчитывать только на себя.
«Это верно: ни Франция, ни ФРГ, ни США не готовы воевать за Украину», — написал член Совета Федерации в своем Telegram-канале в четверг, 8 июля.
По словам Пушкова, экс-дипломат представил «на редкость реалистичную оценку геополитического положения Украины».
Сенатор также добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует «расстаться с иллюзиями, если они у него есть».
«Украина на деле — одна, с ненадежными партнерами типа Литвы, которая готова вместе с Киевом закатывать истерики в ПАСЕ и требовать новых санкций против России, но вряд ли способны на большее», — подытожил Пушков.
Накануне в эфире украинского телеканала «Наш» Александр Чалый отметил, что в настоящее время у Украины нет союзников. Он уточнил, что «союзники — это те, кто готов с тобой рядом умирать и оказывать военную помощь». По его мнению, в случае военного конфликта с Россией страна может рассчитывать только на дипломатическую и финансовую поддержку.
7 июля Зеленский в очередной раз изъявил желание получить исчерпывающий перечень реформ для дальнейшей интеграции в НАТО на 4-й Международной конференции по вопросам реформ на Украине. Спецпредставитель генсека организации Джеймс Аппатурай назвал такие просьбы неуместными.
2 июля Пушков заявил, что переговорная площадка «Крымская платформа», инициированная Киевом, является фикцией, как и аргументы в ее пользу. Таким образом он прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, призвавшего страны взаимодействовать в рамках «Крымской платформы», в том числе по вопросам международного гуманитарного права.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






129
Источник
Похожие новости
08 июля 2021, 05:30
"Пробивает дно": Украинцы по-своему оценили провокации в Чёрном море
08 июля 2021, 01:50
План провалился: Появилась новая версия о причине ухода США из Афганистана
08 июля 2021, 05:30
Из Украины делали военную державу: Американцы догадались, почему план провалился
08 июля 2021, 00:00
Белоруссия начала играть с Евросоюзом в ту же игру, что и Турция - Сатановский
08 июля 2021, 01:50
Чешский "диссидент" унизил Defender: Военный эксперт даже не удивился
08 июля 2021, 00:00
Зеленский готовит Байдену сюрприз? Эксперт по Украине назвал главную загадку переговоров
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 июля 2021, 05:50
В Раде объяснили схему Запада для украинцев: "Расколоть… и уничтожить"
02 июля 2021, 14:45
В Крыму приготовились к массовому исходу жителей с Украины
05 июля 2021, 13:20
"Перешли все границы!" Кравчук заявил о беде Украины. И русские не виноваты
06 июля 2021, 17:45
Российская делегация хлопнула дверью в ПА ОБСЕ
06 июля 2021, 21:25
Будут огромные жертвы: Украину списали на пушечное мясо
01 июля 2021, 17:40
"Ми з тобою не один народ": Зеленского поставили в тупик одной фотографией
07 июля 2021, 08:25
Американцы сбежали. На защиту встанут русские: Лавров сделал заявление по Афганистану
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.