|
Пушков подсказал способ бороться с "произволом и алчностью" Facebook
17 мая 2021, 06:45 • 120 • Политика
Сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале отметил, что с "произволом и алчностью" глобальных сетевых платформ можно успешно бороться - это подтверждает способ, выбранный Австралией, Китаем и теперь и Ирландией, которая разрешила продолжить проведение процедуры, способной запретить Facebook передачу данных пользователей из ЕС в США.
В Ирландии разрешили продолжить проведение процедуры, способной запретить Facebook передачу данных пользователей из ЕС в США. Новость прокомментировал с своём канале сенатор Алексей Пушков, отметив, что способ, который выбрала Исландия, подтверждает: с "произволом и алчностью" глобальных сетевых платформ можно успешно бороться.
Также Пушков напомнил об аналогичном опыте Австралии, ЕС, Китая, Турции. Ранее комиссия по защите данных (DPC) Ирландской Республики, ведущий регулятор Facebook в ЕС, выпустила предварительное постановление о том, что механизм, который соцсеть использует для трансфера данных европейских пользователей, "нельзя использовать на практике".
Facebook оспорила это решение, заявив, что оно угрожает "разрушительными" и "необратимыми" последствиями для бизнеса.
Теперь же Высокий суд Ирландии отклонил жалобу корпорации, а Facebook, вероятно, придётся реорганизовать систему и создать в ЕС серверные центры или временно не обслуживать европейцев, отмечает The Wall Street Journal.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
120
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 мая 2021, 12:20
|
14 мая 2021, 07:15
|
12 мая 2021, 02:05
|
11 мая 2021, 08:40
|
15 мая 2021, 20:50
|
10 мая 2021, 06:05
|
10 мая 2021, 06:05