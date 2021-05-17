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Главная / Политика

Пушков подсказал способ бороться с "произволом и алчностью" Facebook

17 мая 2021, 06:45  •  120 • Политика
Сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале отметил, что с "произволом и алчностью" глобальных сетевых платформ можно успешно бороться - это подтверждает способ, выбранный Австралией, Китаем и теперь и Ирландией, которая разрешила продолжить проведение процедуры, способной запретить Facebook передачу данных пользователей из ЕС в США.
В Ирландии разрешили продолжить проведение процедуры, способной запретить Facebook передачу данных пользователей из ЕС в США. Новость прокомментировал с своём канале сенатор Алексей Пушков, отметив, что способ, который выбрала Исландия, подтверждает: с "произволом и алчностью" глобальных сетевых платформ можно успешно бороться.
Также Пушков напомнил об аналогичном опыте Австралии, ЕС, Китая, Турции. Ранее комиссия по защите данных (DPC) Ирландской Республики, ведущий регулятор Facebook в ЕС, выпустила предварительное постановление о том, что механизм, который соцсеть использует для трансфера данных европейских пользователей, "нельзя использовать на практике".
Facebook оспорила это решение, заявив, что оно угрожает "разрушительными" и "необратимыми" последствиями для бизнеса.
Теперь же Высокий суд Ирландии отклонил жалобу корпорации, а Facebook, вероятно, придётся реорганизовать систему и создать в ЕС серверные центры или временно не обслуживать европейцев, отмечает The Wall Street Journal.

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