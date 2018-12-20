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Пушков подсказал лучшее доказательство вывода войск США из Сирии - по военной базе

20 декабря 2018, 15:54  •  123 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter подсказал, что будет лучшим доказательством того, что США действительно выводят свои войска из Сирии. ″Это будет видно по тому, закроют ли они базу в Ат-Танфе″, - пояснил политик, имея в виду военную базу американцев в САР.
Ранее в Белом доме заявили о начале вывода войск США из Сирии. Однако, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков полагает, что радоваться этой новости пока преждевременно и подсказал, что будет являться лучшим доказательством искренних намерений американцев.
И здесь достаточно посмотреть на военную базу американцев в САР.
″Выведут ли США все свои войска из Сирии? Это будет видно по тому, закроют ли они базу в Ат-Танфе″, - пояснил Пушков в своем Twitter.
Он также особо подчеркнул, что решение Белого дома - это еще не само действие.
″Решение о выводе еще не есть полный вывод″.
Выведут ли США все свои войска из Сирии? Это будет видно по тому, закроют ли они базу в Ат-Танфе. Решение о выводе еще не есть полный вывод
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 19 декабря 2018 г.

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