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Пушков подсказал Италии, как озолотиться за счёт медуз с Украины

10 сентября 2021, 02:25  •  83 • Политика
Украина решила предъявить России счёт за нашествие медуз. В ответ Пушков намекнул Италии, как озолотиться за счёт Киева.
На Украине обвинили Россию в срыве курортного сезона из-за нашествия медуз и потребовали компенсацию. Сенатор Алексей Пушков указал, кто и кому должен платить за медуз.
С требованием к России выступил губернатор Запорожья Александр Старух. Он утверждает, что нашествие медуз спровоцировал Крымский мост. В ответ Алексей Пушков указал, что, по мнению специалистов, в нашествии медуз виновато глобальное потепление, а не деятельность России. И у Италии проблем с медузами гораздо больше, чем у Украины, причём без всякого моста.
Почему бы итальянцам не выставить за это счёт Киеву, мотивируя это тем, что Украина настолько отравила обстановку в Чёрном море, что все медузы рванули в Италию?
- написал сенатор в своём Telegram-канале.
Напомним, что эксперты действительно связывают нашествие медуз с температурными перепадами и обильными осадками. И то, и другое наблюдалось этим летом в Крыму.

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