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Пушков поддержал планы Госдумы отучить Грузию «плевать в колодец»
09 июля 2019, 10:09 • 38 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков оценил предложение депутатов Госдумы ввести специальные экономические меры в отношении Грузии из-за «продолжения недружественных действий».
8 июля парламентарии подняли вопрос о прекращении поставок вина и воды из Грузии и запрете денежных переводов в эту страну. Принимая во внимание русофобские настроения в республике, было принято решение рекомендовать правительству ввести ряд ограничений.
«Поддерживаю инициативу Госдумы. Доигрались в Грузии с антироссийскими выходками, провокаторами с «Рустави», атаками на наших туристов», — прокомментировал идею Пушков в Twitter.
По мнению сенатора, Тбилиси может отправить свои вино и воду бесплатно союзникам по НАТО, так как те вряд ли заплатят.
«Плевать в колодец надо отучать. Время извинений миновало», — подытожил политик.
20 июня в Тбилиси начались массовые акции протеста после того, как во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии.
Недовольные произошедшим некоторые политические партии и их сторонники вышли на митинги. Начались беспорядки и нападения на отель российской делегации, российских журналистов и туристов.
В ходе акций звучали антироссийские лозунги. Позже ведущий телеканала «Рустави 2» нецензурно оскорбил в эфире президента РФ Владимира Путина.
Из-за небезопасной для россиян обстановки с 8 июля РФ прекратила авиасообщение с Грузией.
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