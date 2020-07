Пушков поддержал мнение Трампа о лживости американских СМИ

Российский сенатор Алексей Пушков согласился со словами американского президента Дональда Трампа, что статья в газете The New York Times о связях России с талибами является сфабрикованным информационным вбросом.

«Когда президент США называет американские СМИ фейк-ньюс, нет оснований ему не верить», — написал Пушков в своем Twitter.

Он также назвал фейками появлявшиеся ранее в американской прессе информацию о наличии оружия массового уничтожения в Ираке, обвинения на тот момент главы Ливии Муаммара Каддафи в геноциде собственного населения, утверждения о применении Дамаском зарина в качестве химического оружия весной 2017 года, а также освещение событий на Украине.

27 июня издание The New York Times, ссылаясь на американские спецслужбы, опубликовало материал о том, что Россия якобы предлагала запрещенному в РФ движению «Талибан» вознаграждение за противодействие США. Вслед за ним газета The Washington Post со ссылкой на источники заявила, что несколько американских военных погибли» из-за «сговора».

Американская разведка и Белый дом назвали подобную информацию недостоверной. Кроме того, сговор опровергли даже сами талибы.

А в МИД России посчитали публикацию о связи с талибами вбросом «провокаторов с низкими интеллектуальными способностями».