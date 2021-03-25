Пушков перечислил реальные поводы для страха у американцев

Американцам надо бояться не Ирана или России, а внутренних бед. Таким мнением 24 марта в своем Telegram-канале поделился российский сенатор Алексей Пушков.

Так он оценил опрос, проведенный Gallup, согласно которому 44% граждан считают, что российская военная мощь представляет собой «первостепенную угрозу», а 46% назвали ее серьезной.

«Американцам надо бояться не Ирана или России, это придуманные угрозы. Им надо бояться внутренних бед, расовой ненависти, обезумевших стрелков и не менее безумных активистов, еще более разжигающих эту ненависть», — написал политик. По его мнению, угроза для безопасности американцев исходит изнутри страны.

Накануне Пушков заявил, что появление на Западе слухов о угрозе, якобы исходящей от Калининграда, не является подготовкой к его захвату, а направлено на разжигание истерии вокруг России.

По его мнению, США и НАТО необходимо постоянно обосновывать насыщение Прибалтики, Польши и Балтийского моря своими военными, а также привлекать к военным маневрам альянса Финляндию и подталкивать Швецию к вступлению в него.