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Пушков перечислил реальные поводы для страха у американцев
25 марта 2021, 13:35 • 97 • Политика
Американцам надо бояться не Ирана или России, а внутренних бед. Таким мнением 24 марта в своем Telegram-канале поделился российский сенатор Алексей Пушков.
Так он оценил опрос, проведенный Gallup, согласно которому 44% граждан считают, что российская военная мощь представляет собой «первостепенную угрозу», а 46% назвали ее серьезной.
«Американцам надо бояться не Ирана или России, это придуманные угрозы. Им надо бояться внутренних бед, расовой ненависти, обезумевших стрелков и не менее безумных активистов, еще более разжигающих эту ненависть», — написал политик. По его мнению, угроза для безопасности американцев исходит изнутри страны.
Накануне Пушков заявил, что появление на Западе слухов о угрозе, якобы исходящей от Калининграда, не является подготовкой к его захвату, а направлено на разжигание истерии вокруг России.
По его мнению, США и НАТО необходимо постоянно обосновывать насыщение Прибалтики, Польши и Балтийского моря своими военными, а также привлекать к военным маневрам альянса Финляндию и подталкивать Швецию к вступлению в него.
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