Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Это русский город! — бармен поставила на место украиномовную посетительницу
«Какое наступление?» — боевики ВСУ рассказали о реальном положении дел на линии ...
Это русский город? — история со смелым барменом получила логичное продолжение
Известный донецкий комбат извинился за то, что в своё время пощадил Зеленского
Главная / Политика

Пушков перечислил главные вызовы для России в 2021 году

19 февраля 2021, 20:35  •  78 • Политика
Алексей Пушков. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Москва должна проявить комплексную реакцию в ответ на действия Запада, убежден сенатор
Проведение вакцинации населения против коронавирусной инфекции, смена власти в Соединенных Штатах, цифровая диктатура и уровень жизни граждан станут важнейшими и основными темами для РФ. Таким мнением поделился член Совфеда, председатель комиссии по информационной политике Алексей Пушков, говоря о вызовах, которые стоят перед страной в этом году.
По словам сенатора, качественное проведение вакцинации против COVID-19 стоит отнести не только к РФ, но и в целом ко всему миру.
Говоря о смене администрации Белого дома, политик отметил, что речь идет не просто о базовой "замене персоналий", а фигурах, у которых разнится взгляд на внешнеполитическое направление Соединенных Штатов. Если Дональд Трамп рассматривал Китай как главную угрозу для государства, то команда Джо Байдена считает первым врагом Россию.
По этой причине и можно заметить, как разнится отношение обеих администраций в подходах: если конкуренты необходимы для проведения переговоров, то с врагами не стоит строить нормальных отношений.
Еще одним серьезнейшим вызовом Пушков назвал диктатуру социальных сетей, которые стали определять политические взгляды пользователей, основываясь на собственных доводах. Так, "Твиттер" решил заблокировать страницу Трампа, проигнорировав право 88 миллионов жителей США на доступ к странице главы государства. Для современных ведущих интернет-платформ характерна блокировка мнений и оценок, не соотвествующих идеологии нынешней администрации.
"Поэтому они превращаются в информационное оружие", – уточнил сенатор.
Для решения этой проблемы, уверен член Совфдеа, Москве необходимо применить комплексный подход, развивая отечественную Сеть, а также совершенствуя законодательную базу.
Еще одним вызовом Пушков назвал обеспечение роста благосостояния жителей РФ. Прошлый год стал кризисным из-за пандемии. Учитывая массовые увольнения и сокращение доходов, власти обязаны принять меры для улучшения социального положения населения, что является основной внутренней задачей, передает "Федерал Пресс".
Ранее Пушков высказался о политике Байдена в отношении РФ, выразив уверенность в том, что президент США намерен спровоцировать разрыв отношений России со странами постсоветского пространства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



78
Источник
Похожие новости
19 февраля 2021, 09:35
"Заплатил большие деньги": Порошенко купил закрытый Зеленским телеканал
19 февраля 2021, 13:15
Лукашенко дискредитирует Россию – эксперт
19 февраля 2021, 16:55
В Риге пожалели о закрытии российских каналов
19 февраля 2021, 16:55
Позор Зеленского на международной встрече объяснили особенностями украинского протокола
19 февраля 2021, 15:05
Все еще полковник: почему Путин не стал генералом
19 февраля 2021, 13:15
Байден не хочет ссориться: эксперт объяснила смягчение санкций США против "Северного потока-2"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 февраля 2021, 20:15
"Унизил нас и выставил на посмешище": ЕС обиделся на Лаврова (Обзор ИноСми)
17 февраля 2021, 23:40
Олег Ляшко: Украина не смогла обмануть Россию
16 февраля 2021, 10:45
"Да, мы сфальсифицировали выборы, но это для вашего же блага"
15 февраля 2021, 21:55
Байден завладел рычагом давления на Россию - СМИ
16 февраля 2021, 03:25
Подполковник СБУ Влад Мулык: Мы знаем, кто заказчик расстрела Майдана
15 февраля 2021, 00:50
МВФ обкакался на Украине, — экс-министр
13 февраля 2021, 02:00
«Если он пройдёт по инициативе ЕС»: почему в Москве не исключили возможности разрыва отношений с Брюсселем
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.