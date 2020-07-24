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Пушков перечислил главные фейки о России в 2020 году

24 июля 2020, 09:05  •  12 • Политика
Глава комитета Софета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выделил шесть главных категорий фейковых новостей 2020 года о России, требующих противодействия.
23 июля на итоговом перед закрытием весенней сессии заседании комитета Пушков отметил, что в первую очередь зарубежные СМИ особенно часто рассказывали о «вмешательстве» РФ в выборы в США.
По мнению сенатора, американским демократам и кандидату в президенты США Джо Байдену такие фейки выгодны, так как позволяют продвигать антироссийские санкции.
Ко второй категории ложных сообщений Пушков отнес данные о «влиянии» России на дела Великобритании, пишет «Парламентская газета» 23 июля.
Также опасными фейками, требующими противодействия сенатор назвал попытки возложить ответственность на СССР за начало Второй мировой войны, обвинения России во влиянии на конфликты на Ближнем Востоке, публикации о манипуляции со статистикой по коронавирусу, а также нападки на Конституцию.
Кроме того, комиссия Совфеда указала на старания некоторых стран Запада закрыть российские СМИ.
21 июля «Известия» сообщали, что в ближайшие три года федеральный бюджет специально профинансирует программу противодействия фальсификациям и искажениям истории Второй мировой войны. Средства направят на публикацию архивных документов и их продвижение среди российской и иностранной аудитории.

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