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Пушков: ПАСЕ рискует опять потерять Россию

11 марта 2021, 00:20  •  102 • Политика
Как заявил сенатор Алексей Пушков, ПАСЕ рискует опять потерять Россию из-за действий антироссийского блока. И это понимает глава ассамблеи Хендрик Дамс.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) находится в сложной ситуации. Об этом изданию "ПолитЭксперт" поведал сенатор Алексей Пушков.
Руководство ПАСЕ заинтересовано в том, чтобы Россия оставалась членом ассамблеи. Но свою повестку диктует антироссийский блок, из-за чего может повториться ситуация образца 2014 года, когда российская делегация покинула заседания.
"Сейчас политика травли России возобновилась. Не случайно нынешний руководитель нашей делегации, Пётр Толстой, заявил, что это может привести к негативным последствиям", - пояснил Пушков.
Проблему осознаёт председатель ПАСЕ Хендрик Дамс, который 15 марта посетит Москву. Пушков отметил, что Франция и Германия заинтересованы во взаимодействии с Россией, а от Дамса требуется выяснить настроение российских парламентариев, убедив их в важности работы ассамблеи.
Сенатор сомневается, что председатель ПАСЕ сможет противодействовать русофобской травле. А любые призывы к введению новых санкций в Москве расценят как ущемление прав делегации.
"Если под любым соусом начнутся призывы к санкциям против России, тогда ПАСЕ нас рискует потерять", - добавил Пушков.
Как ранее заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, сценарий очередной заморозки членства России нельзя сбрасывать со счетов, если будут нарастать разногласия с европейскими коллегами. При этом диалог с самим Советом Европы продвигается куда лучше.
"Парламентская ассамблея Совета Европы... превратилась в площадку для сведения межгосударственных счетов", - цитирует слова сенатора РИА ФАН.

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