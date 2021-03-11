Как заявил сенатор Алексей Пушков, ПАСЕ рискует опять потерять Россию из-за действий антироссийского блока. И это понимает глава ассамблеи Хендрик Дамс.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) находится в сложной ситуации. Об этом изданию "ПолитЭксперт" поведал сенатор Алексей Пушков.

Руководство ПАСЕ заинтересовано в том, чтобы Россия оставалась членом ассамблеи. Но свою повестку диктует антироссийский блок, из-за чего может повториться ситуация образца 2014 года, когда российская делегация покинула заседания.

"Сейчас политика травли России возобновилась. Не случайно нынешний руководитель нашей делегации, Пётр Толстой, заявил, что это может привести к негативным последствиям", - пояснил Пушков.

Проблему осознаёт председатель ПАСЕ Хендрик Дамс, который 15 марта посетит Москву. Пушков отметил, что Франция и Германия заинтересованы во взаимодействии с Россией, а от Дамса требуется выяснить настроение российских парламентариев, убедив их в важности работы ассамблеи.

Сенатор сомневается, что председатель ПАСЕ сможет противодействовать русофобской травле. А любые призывы к введению новых санкций в Москве расценят как ущемление прав делегации.

"Если под любым соусом начнутся призывы к санкциям против России, тогда ПАСЕ нас рискует потерять", - добавил Пушков.

Как ранее заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, сценарий очередной заморозки членства России нельзя сбрасывать со счетов, если будут нарастать разногласия с европейскими коллегами. При этом диалог с самим Советом Европы продвигается куда лучше.

"Парламентская ассамблея Совета Европы... превратилась в площадку для сведения межгосударственных счетов", - цитирует слова сенатора РИА ФАН.