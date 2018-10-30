Пушков озвучил «цену ошибки» Меркель

Ранее Ангела Меркель заявила, что собирается покинуть пост лидера партии ХДС, однако она остается канцлером Германии до окончания срока ее полномочий, то есть до 2021 года. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал историческое решение Меркель, указав ее «цену ошибки».

По мнению сенатора, канцлер просто «не справилась» с мигрантским кризисом в стране.

«Главная причина - решение принять в ФРГ 1.1 млн беженцев. Мы справимся, заверяла она, - напомнил Пушков заверения канцлера Германии. - Не справилась. Кризис с мигрантами стал началом ее заката».

При этом сенатор напомнил, что еще недавно, буквально «пару лет назад», саму Меркель «называли безусловным лидером Евросоюза». А теперь она отказалась даже от борьбы за место лидера ХДС.