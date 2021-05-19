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Пушков озвучил три причины, почему ДОН был обречён

19 мая 2021, 18:20  •  93 • Политика
Сенатор Алексей Пушков озвучил причины, из-за которых денонсация Договора по открытому небу со стороны России была предрешена.
Политик Алексей Пушков в своём телеграм-канале оценил выход России из Договора по открытому небу (ДОН). Госдума ранее единогласно выступила за денонсацию данного договора. По мнению политиков, это необходимо для обеспечения нацбезопасности. Парламентарии указали, что такой ценности, как 30 лет назад, это соглашение для России уже не имеет.
По оценке Пушкова, после выхода США договор был обречён.
Он указывает, что и сейчас администрация Байдена во многом продолжает политику Трампа в этой сфере, как и в отношении Договора об РСМД. Единственное исключение - продлённый Байденом Договор об СНВ-3, но это именно исключение, указал он.
"Во-вторых, Договор об открытом небе был заключён как важная мера доверия после завершения холодной войны, призванная закрепить новое состояние дел на Европейском континенте", - напомнил Пушков, добавив, что теперь Запад ведёт против России новую холодную войну.
Потому договор, имевший в основном политическое значение, был похоронен Вашингтоном, как и доверие между странами.
"Третья причина - удивительная пассивность европейских союзников США, не предпринявших ровным счётом ничего, чтобы спасти договор", - подчеркнул он.
По словам Пушкова, в Европе лишь единицы задумываются над проявлениями новой холодной войны и военной угрозой.

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