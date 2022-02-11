Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русским фигуристам организовали допинг-скандал на Олимпиаде
"Они считают русских братьям": Откровенное признание солдата ВСУ прозв...
Ушёл пешком: что делал Макрон ночью на Красной площади после разговора с Путиным
Русские требует начать трибунал против США. Условия назвал Небензя
Главная / Политика

Пушков ответил Трасс поговоркой на не признание суверенитета РФ над Ростовом и Воронежем

11 февраля 2022, 02:40  •  30 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков 10 февраля прокомментировал слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая ошибочно отказалась признавать суверенитет РФ над Воронежской и Ростовской областями.
По мнению Пушкова, ошибочные заявления Трасс относительно истории и географии — не оговорки, а последствия незнания темы.
«Выходит, нашумевшее заявление Трасс о «великой Украине», сражавшейся за свою долгую историю то с монголами, то с татарами, — не оговорка, не неудачный оборот речи, а нечто более глубокое, вытекающее из, мягко говоря, незнания предмета», — написал сенатор в Telegram.
Пушков процитировал поговорку, гласящую, что дипломату следует дважды подумать, прежде чем ничего не сказать.
«Трасс, видимо, следует совсем другой заповеди», — заключил Пушков.
О том, что министр иностранных дел Великобритании якобы усомнилась в суверенитете РФ над указанными территориями, сообщалось ранее в этот день. СМИ утверждают, что Трасс на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявила о необходимости отвода российских войск от украинской границы. В ответ на это глава МИДа Лавров напомнил, что военные находятся на территории своей страны, и спросил, признает ли Лондон суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями. Трасс ответила, что «Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими регионами».
Ситуацию сгладила британский посол в РФ Дебора Боннерт — она объяснила Трасс, что речь идет о российских регионах.
Позже Трасс заявила, что «ей показалось, что министр Лавров говорит о части Украины».
Британский министр прибыла в Москву с двухдневным визитом 9 февраля. Переговоры с коллегой Лавров сравнил с разговором «немого с глухим». По словам российского министра, отношения Москвы и Лондона оставляют желать лучшего, но вины РФ в этом нет.
В США и ряде стран Европы в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением агрессивных действий России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает, а такие заявления используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО у границ РФ.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


30
Источник
Похожие новости
11 февраля 2022, 00:20
Решение Путина по мигрантам. Военкор оценил ход: "Полетят клочки"
11 февраля 2022, 00:20
Гаага против Польши. Беглый солдат сообщил о "геноциде"
11 февраля 2022, 00:20
"Вам точно этого не понять": "Свободный" мэр Днепра нахамил Лукашенко
11 февраля 2022, 00:20
"Лавров Боррелю не писал": Захарова высмеяла коллективный разум ЕС
11 февраля 2022, 02:05
Слова русского посла привели в негодование румынских коллег
11 февраля 2022, 02:05
Зеленский не стал скрывать своей благодарности НАТО
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 февраля 2022, 21:55
"Видишь, лезут?": Украинская снайперша стала "героем" в Британии после расстрела людей в Донбассе
05 февраля 2022, 13:05
Армия Украины начала голодать
05 февраля 2022, 05:30
Сенатор объяснила, что стоит за "птичками" с боеприпасами для Украины
04 февраля 2022, 21:55
Россия и США не выдержали "внутри ООН": "Заткнись, Канада!"
09 февраля 2022, 13:55
НАТО превзошло по хамству даже США. Теперь решение будет принимать лично Путин
10 февраля 2022, 08:35
Британия готовит России страшную кару: возврат "русского золота" в Москву
09 февраля 2022, 10:25
Русским фигуристам организовали допинг-скандал на Олимпиаде
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.