Пушков ответил Трасс поговоркой на не признание суверенитета РФ над Ростовом и Воронежем

Российский сенатор Алексей Пушков 10 февраля прокомментировал слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая ошибочно отказалась признавать суверенитет РФ над Воронежской и Ростовской областями.

По мнению Пушкова, ошибочные заявления Трасс относительно истории и географии — не оговорки, а последствия незнания темы.

«Выходит, нашумевшее заявление Трасс о «великой Украине», сражавшейся за свою долгую историю то с монголами, то с татарами, — не оговорка, не неудачный оборот речи, а нечто более глубокое, вытекающее из, мягко говоря, незнания предмета», — написал сенатор в Telegram.

Пушков процитировал поговорку, гласящую, что дипломату следует дважды подумать, прежде чем ничего не сказать.

«Трасс, видимо, следует совсем другой заповеди», — заключил Пушков.

О том, что министр иностранных дел Великобритании якобы усомнилась в суверенитете РФ над указанными территориями, сообщалось ранее в этот день. СМИ утверждают, что Трасс на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявила о необходимости отвода российских войск от украинской границы. В ответ на это глава МИДа Лавров напомнил, что военные находятся на территории своей страны, и спросил, признает ли Лондон суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями. Трасс ответила, что «Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими регионами».

Ситуацию сгладила британский посол в РФ Дебора Боннерт — она объяснила Трасс, что речь идет о российских регионах.

Позже Трасс заявила, что «ей показалось, что министр Лавров говорит о части Украины».

Британский министр прибыла в Москву с двухдневным визитом 9 февраля. Переговоры с коллегой Лавров сравнил с разговором «немого с глухим». По словам российского министра, отношения Москвы и Лондона оставляют желать лучшего, но вины РФ в этом нет.

В США и ряде стран Европы в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением агрессивных действий России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает, а такие заявления используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО у границ РФ.