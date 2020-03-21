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Пушков ответил США на обвинение России в дезинформации о коронавирусе

21 марта 2020, 08:35  •  71 • Политика
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия распространяет дезинформацию об эпидемии коронавируса. Об этом в субботу, 21 марта, политик написал в своем Twitter.
«Госсекретарь Помпео, известный своим гибким отношением к правде, обвинил Россию в «дезинформации по поводу коронавируса». Но если в США много тысяч зараженных и еще больше недовольных, это просмотр властей США, а никак не вина России», — ответил сенатор, добавив, что американцам необходимо перестать «валить с больной головы на здоровую».
Ранее стало известно, что госсекретарь Помпео в ходе пресс-конференции назвал Россию, Иран и Китай странами, передающими ложную информацию о распространении коронавирусной инфекции.
18 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обвинения со стороны США в адрес Москвы о создании фейковых новостей о борьбе с коронавирусом. В Кремле выразили надежду на то, что русофобская позиция пойдет на спад.
В тот же день Financial Times со ссылкой на закрытый доклад Евросоюза от 16 марта сообщила, что ЕС обвинил Россию в распространении фейковой информации о борьбе стран Запада с коронавирусом. В тексте документа указано, что российские СМИ по приказу Кремля развернули кампанию по дезинформации, чтобы посеять панику и страх в европейском сообществе.
Вспышка заболевания СOVID-19, вызванного коронавирусом SARS-COV-2, впервые была зарегистрирована в конце 2019 года в китайском Ухане. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире заразились более 234 тыс. человек, скончались около 10 тыс. человек.

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