Пушков ответил на заявление главы МИД Украины о нецивилизованной России

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал глупостью заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что украинцы «принесли цивилизацию на российские территории».

По мнению Пушкова, причиной подобных высказываний являются глубокие комплексы, которые происходят «от вторичности украинской истории», а также от отсутствия у Украины исторических корней.

«Отсюда — острое желание что-то такое несусветное сказать или доказать, оттолкнувшись от признанной российской цивилизации, которую изучали и продолжают изучать во всем мире. Украинской же цивилизации, в отличие от российской, не было и в помине, а потому не оставила она своего следа в истории», — написал сенатор в Telegram в воскресенье, 6 сентября.

Пушков также отметил, что известное произведение писателя Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», в котором можно найти следы украинской культуры, было написано на русском языке.

5 сентября Кулеба заявил, что украинский народ принес цивилизацию на отдельные территории России, и призвал открыто говорить об этом.

«Дорогие украинцы России, как бы вам сложно ни было сейчас, но украинское государство всегда будет помнить о вас, о ваших прадедах, которые строили целые города, возводили, приносили цивилизацию на отдельные территории Российской Федерации», — заявил он в интервью «Радио Свобода».

При этом в каких именно регионах украинцы занимались развитием экономики вместо русского народа, Кулеба не уточнил.