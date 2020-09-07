Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Шведы разобрались с "Новичком": "Для Навального у нас плохая ново...
Киевская дипломатия шокирована: Козак предложил Украине капитулировать
"С русскими лучше не шутить": Американцы стали "паиньками" п...
Или в плен, или рвать за Россию: НАТО публично унизило украинских солдат
Главная / Политика

Пушков ответил на заявление главы МИД Украины о нецивилизованной России

07 сентября 2020, 02:40  •  30 • Политика
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал глупостью заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что украинцы «принесли цивилизацию на российские территории».
По мнению Пушкова, причиной подобных высказываний являются глубокие комплексы, которые происходят «от вторичности украинской истории», а также от отсутствия у Украины исторических корней.
«Отсюда — острое желание что-то такое несусветное сказать или доказать, оттолкнувшись от признанной российской цивилизации, которую изучали и продолжают изучать во всем мире. Украинской же цивилизации, в отличие от российской, не было и в помине, а потому не оставила она своего следа в истории», — написал сенатор в Telegram в воскресенье, 6 сентября.
Пушков также отметил, что известное произведение писателя Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», в котором можно найти следы украинской культуры, было написано на русском языке.
5 сентября Кулеба заявил, что украинский народ принес цивилизацию на отдельные территории России, и призвал открыто говорить об этом.
«Дорогие украинцы России, как бы вам сложно ни было сейчас, но украинское государство всегда будет помнить о вас, о ваших прадедах, которые строили целые города, возводили, приносили цивилизацию на отдельные территории Российской Федерации», — заявил он в интервью «Радио Свобода».
При этом в каких именно регионах украинцы занимались развитием экономики вместо русского народа, Кулеба не уточнил.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



30
Источник
Похожие новости
06 сентября 2020, 18:25
Немец пошёл наперекор своим из-за Навального: "Путин должен быть очень глупым… я в это не верю"
06 сентября 2020, 16:35
Конец Пакс Американа: Экономика Украины уже в руинах. На очереди Европа?
06 сентября 2020, 18:25
"Зелёные" Зеленского в агонии: Мэра Днепра атаковали зелёнкой
06 сентября 2020, 16:35
Вассерман заявил о главном интересе Польши в поддержке протестов в Белоруссии
06 сентября 2020, 20:15
Берлин тормозит: Захарова вернула претензию МИД Германии о Навальном
06 сентября 2020, 20:15
Сербский чиновник пристыдил Захарову за фото со стульями, но перепостил его
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 сентября 2020, 01:30
Депутат бундестага: Навальный - "отработанный материал", от которого пытаются избавиться
03 сентября 2020, 05:10
Симоньян указала на "непреложный факт" в истории с Навальным
05 сентября 2020, 04:50
Дипломаты ФРГ и Франции посокрушались о Навальном и обратились к России
05 сентября 2020, 01:10
На Украине дали прогноз на ближайшее будущее:«Союз суверенных славянских государств + Сербия»
04 сентября 2020, 02:15
Израиль ударил по военной базе в Сирии, системы ПВО отразили воздушный налёт
01 сентября 2020, 07:20
США определились с планами на Белоруссию? Белый дом выступил с заявлением по ситуации в Минске
04 сентября 2020, 02:15
"Я вас разочарую…": Посол России в Белоруссии высказался о единой валюте
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.