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Пушков ответил на высказывание Кулебы о «клубе неудачников»

27 сентября 2019, 20:39  •  57 • Политика
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков выразил мнение относительно высказывания вице-премьера Украины Дмитрия Кулебы о том, что он считает СНГ «клубом неудачников».
«Украинских политиков отличает некий неуместный гонор, особенно с учетом того, в какую яму они завели Украину», — написал он 27 сентября в своем Twitter. По мнению Пушкова, Украине стоит восстановить разрушенную экономику до уровня 2013 года, прежде чем делать подобные заявления.
«Вы не в ЕС и даже не в предбаннике», — заключил политик.
Ранее в этот же день вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба заявил, что считает СНГ «клубом неудачников», который ничего не может создать. Он добавил, что СНГ не сможет помешать евроинтеграции Украины, поскольку «ни на что не способен». В то же время вице-премьер подчеркнул, что это его личное мнение, а не официальная позиция Киева.
Председатель исполкома содружества Сергей Лебедев в июле заявлял, что хотя в организации не раз слышали заявления украинских политиков о намерениях выйти из состава содружества, никаких официальных документов о выходе исполнительный комитет не получал. Он также признал, что Украина действительно прекратила свое участие в ряде договоров и соглашений.

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