Пушков ответил на высказывание Кулебы о «клубе неудачников»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков выразил мнение относительно высказывания вице-премьера Украины Дмитрия Кулебы о том, что он считает СНГ «клубом неудачников».

«Украинских политиков отличает некий неуместный гонор, особенно с учетом того, в какую яму они завели Украину», — написал он 27 сентября в своем Twitter. По мнению Пушкова, Украине стоит восстановить разрушенную экономику до уровня 2013 года, прежде чем делать подобные заявления.

«Вы не в ЕС и даже не в предбаннике», — заключил политик.

Ранее в этот же день вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба заявил, что считает СНГ «клубом неудачников», который ничего не может создать. Он добавил, что СНГ не сможет помешать евроинтеграции Украины, поскольку «ни на что не способен». В то же время вице-премьер подчеркнул, что это его личное мнение, а не официальная позиция Киева.

Председатель исполкома содружества Сергей Лебедев в июле заявлял, что хотя в организации не раз слышали заявления украинских политиков о намерениях выйти из состава содружества, никаких официальных документов о выходе исполнительный комитет не получал. Он также признал, что Украина действительно прекратила свое участие в ряде договоров и соглашений.