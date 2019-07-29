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Пушков ответил на возмущение Украины по поводу визита Медведева в Крым

29 июля 2019, 01:24  •  78 • Политика
Член Совета Федерации Алексей Пушков 28 июля прокомментировал в Twitter возмущения со стороны украинских властей по поводу визита российского премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым.
По словам сенатора, своим протестом Киев пытается удержать «на плаву» тему принадлежности полуострова, поскольку эта тема уже стала неактуальной.
«В Европе Крым в составе России уже принят как данность, а юридическое непризнание этого факта не меняет ровным счетом ничего», — написал Пушков.
В воскресенье, 28 июля, Медведев прибыл в Севастополь, где прошли торжественные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота России.
В украинском МИДе выразили решительный протест визиту делегации РФ на полуостров. В ведомстве поездку назвали несогласованной с украинской стороной и недопустимой, а повод для посещения Крыма — циничным.
Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ, однако в Киеве результаты голосования не признали. На Украине Крым считают временно оккупированной территорией страны. Страны Запада также отказались признавать итоги голосования и ввели санкции против Москвы. Россия неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.

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