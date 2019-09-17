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Пушков ответил на условия Зеленского по выборам в Донбассе

17 сентября 2019, 16:54  •  181 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков 17 сентября заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского вместо плана выполнения Минских соглашений есть программа их невыполнения.
Член Совфеда задался вопросом, какого вывода войск из Донбасса для проведения выборов ждет украинский лидер.
«О войсках в соглашениях ничего нет. А об особом статусе и амнистии, чего Киев обеспечить не хочет, как раз есть. Сумятица», — написал Пушков в Twitter.
16 сентября президент Украины Владимир Зеленский отметил, что выборы в Донбассе, которые являются одним из условий Минских договоренностей, возможны только после вывода войск.
С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота.

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