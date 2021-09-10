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Пушков ответил на требования Киева о компенсации РФ нашествия медуз

10 сентября 2021, 05:10  •  38 • Политика
Сенатор России Алексей Пушков отреагировал на слова главы Запорожской областной государственной администрации Александра Старуха, который предъявил претензии к Москве за нашествие медуз в Азовском море. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале в четверг, 9 сентября.
Он напомнил, что нашествия медуз специалисты связывают с потеплением мирового океана, а не с деятельностью России.
«Так, медуз в последние годы стало намного больше у берегов Италии. Почему бы итальянцам не выставить за это счет Киеву, мотивируя это тем, что Украина настолько отравила обстановку в Черном море, что все медузы рванули в Италию?» — задался вопросом парламентарий.
Ранее этим же днем, 9 сентября, Александр Старух заявил, что курортный сезон в 2021 году в Запорожской области Украины провалился из-за нашествия медуз, причиной которому якобы стали действия России, а именно — забор воды из рек для поливов. По его словам, медузы атаковали морское побережье и разогнали отдыхающих.
Депутат Государственной думы Артем Туров выразил мнение, что требования украинской элиты о компенсации Россией нашествия медуз в Азовском море, свидетельствуют о деградации и системном кризисе обозначенной сферы. Он добавил: Киев существует в параллельной реальности, где «рука Кремля», как оно кажется украинскому правительству, прикладывается даже к природным катаклизмам страны.
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