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Пушков ответил на слова Зеленского о "войне" из-за "Северного потока - 2"

16 апреля 2021, 18:10  •  116 • Политика
Фото: Jens Büttner /dpa/ www.globallookpress.com
Незалежная традиционно закатывает истерику для преференций от Штатов, считает сенатор
Вопрос укладки "Северного потока – 2" не предполагает никакой энергетической войны. Прежде всего, полагает российский сенатор Алексей Пушков, речь идет о бизнесе.
Таким образом политик отреагировал на недавнее заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что строительство новой газовой магистрали является "вопросом войны".
Член Совфеда также отметил, что позиция украинской администрации по газопроводу поддерживают некоторые европейские государства с Соединенными Штатами, образовавшие таким образом "единый фронт". Туда можно отнести, кроме самой Незалежной с США, Польшу, Прибалтику и проамериканские политические объединения, которые лоббируют интересы Вашингтона против "Северного потока – 2" в странах, власти которых не являются противниками магистрали.
Тем не менее, подчеркнул сенатор, оппозиция "Северного потока – 2" эффективно действует в дискредитации проекта. Если Трамп выносил санкции против участников для продвижения американского СПГ в Европу, то мотивы Байдена имеют абсолютно политический характер. Однако внешняя линия Штатов по "Северному потоку – 2" остается неизменной.
Сам Зеленский, уверен Пушков, лишь отыгрывает "партию противодействия" проекту вслед за своим предшественником Петром Порошенко. О какой войне говорит президент Украины, остается только гадать. Если бы Киев подходил к своим проблемам рационально и прагматично, то смог бы договориться с Россией по газу.
"Но, поскольку Украина идет на постоянный конфликт с Россией по этой теме, то желание России – обезопасить бывшую часть своего газового транзита от невменяемой страны", – считает сенатор.
Член Совфеда также добавил, что РФ лишь защищает свои интересы в экономической сфере, а не задумывает козни против Украины. Последняя же оказалась в текущем положении лишь по собственной инициативе, устраивая истерику для того, чтобы заручиться поддержкой антироссийских сил в Штатах и ЕС, пишут "Известия".
Ранее Пушков развеял надежды Зеленского на помощь НАТО в Донбассе.

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