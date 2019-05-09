Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
И треснет мир напополам: Ученые сделали предсказание о будущем края Европы
В Совфеде оценили позицию команды Зеленского по закону об украинском языке
Зеленский опубликовал фото со связной УПА
Советник Зеленского про закон о языке: этот "кнут" даст обратный эффек...
Главная / Политика

Пушков ответил на слова Порошенко о «ряженых Бессмертных полках»

09 мая 2019, 11:24  •  88 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков ответил на слова действующего украинского лидера Петра Порошенко о «ряженых Бессмертных полках».
«Ряженых пусть поищет среди любезных его сердцу участников факельных шествий и наследников дивизии СС «Галичина», — написал Пушков в своем Twitter в четверг, 9 мая.
Сенатор обвинил президента Украины в цинизме и заявил, что Порошенко «бессилен» против «Бессмертного полка». Украинские граждане вынесли ему свой вердикт, заключил российский политик, намекая на поражение Порошенко в президентских выборах.
8 мая, выступая на акции «Первая минута мира» в Киеве, глава украинского государства заявил, что победа над нацизмом 74 года тому назад — это не повод «водить ряженые «Полки бессмертных» по всему миру». Порошенко подчеркнул, что Киев, в отличие от Москвы, не «приватизирует» общую победу народов всех стран антигитлеровской коалиции.
Бессмертный полк» — это общественная акция-шествие, в ходе которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



88
Источник
Похожие новости
09 мая 2019, 04:54
Палестине – сектор Газа, Израилю – Иерусалим: Раскрыты детали планов Вашингтона
08 мая 2019, 15:54
В Совфеде сочли дипломатическим демаршем решение Ирана по СВПД
08 мая 2019, 15:54
Герои, подводники, полярники: Что известно о новых командующих российского ВМФ
09 мая 2019, 11:24
Шойгу перекрестился и дал старт параду Победы на Красной площади
08 мая 2019, 17:09
Лавров: Россия и Иран будут работать со всеми сторонами ядерной сделки, кроме США
09 мая 2019, 01:39
"Ещё на год": Трамп продлил введенные Обамой санкции против ЦАР
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 мая 2019, 12:24
На Украине создали группу по расследованию преступлений Порошенко
08 мая 2019, 12:24
«Напоминают не ястребов, а хромых уток»: в России рассказали о состоянии брошенных в Крыму самолётов ВВС Украины
05 мая 2019, 00:09
"А что сделали вы?": Автора каверзных вопросов Зеленскому загнали в угол
03 мая 2019, 08:09
ПВО Южных Курил и Тихоокеанский флот беззащитны перед XASM-3-E. В поисках решения
08 мая 2019, 06:09
Операция "Клоун" в России и почему жена запрещает Зеленскому говорить с Путиным? (Игорь Шатров)
05 мая 2019, 03:24
Российские военные вычислили "логово", куда стекаются разрозненные группы боевиков в Сирии
06 мая 2019, 01:54
Авария при посадке: в СКР сообщили о 41 погибшем при возгорании самолёта в Шереметьеве
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.