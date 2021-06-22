Пушков ответил на слова польского политика об «угрозе» со стороны РФ

Председатель комитета Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отреагировал на заявление экс-глава МИД Польши Радослава Сикорского о якобы исходящей от России угрозе.

В интервью Der Spiegel 17 июня польский политик назвал Прибалтику и Польшу «противотанковыми минами», которые остановят Россию.

В ответ Пушков отметил, что не раз встречался с Сикорским. По словам российского сенатора, польский экс-министр «слишком страстен для политика и склонен к геополитическим фантазиям».

«Россия не вторгнется в Прибалтику, немцы не почувствуют угрозы, а Польша так и будет в нетерпении ждать, что на нее нападут с востока, но этого не случится. Поруганные ожидания!» — написал Пушков в своем Twitter.

11 июня член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский назвал причину русофобских настроений у некоторых польских политиков. По мнению профессора, таким образом в Польше пытаются угодить «великому покровителю» в лице США.