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Пушков ответил на слова польского политика об «угрозе» со стороны РФ

22 июня 2021, 08:10  •  158 • Политика
Председатель комитета Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отреагировал на заявление экс-глава МИД Польши Радослава Сикорского о якобы исходящей от России угрозе.
В интервью Der Spiegel 17 июня польский политик назвал Прибалтику и Польшу «противотанковыми минами», которые остановят Россию.
В ответ Пушков отметил, что не раз встречался с Сикорским. По словам российского сенатора, польский экс-министр «слишком страстен для политика и склонен к геополитическим фантазиям».
«Россия не вторгнется в Прибалтику, немцы не почувствуют угрозы, а Польша так и будет в нетерпении ждать, что на нее нападут с востока, но этого не случится. Поруганные ожидания!» — написал Пушков в своем Twitter.
11 июня член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский назвал причину русофобских настроений у некоторых польских политиков. По мнению профессора, таким образом в Польше пытаются угодить «великому покровителю» в лице США.
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