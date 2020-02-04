Пушков ответил на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией

Сенатор Алексей Пушков 3 февраля на своей странице в Twitter прокомментировал высказывание министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».

«Польша ничего не выиграла: только в головах варшавских политиков есть этот миф. С точки зрения международного права Россия — страна-победительница во Второй мировой войне. Польша здесь ничего не изменила», — написал он.

Пушков добавил, что жесткая риторика и требование каких-либо компенсаций не являются основанием для нормализации отношений между Москвой и Варшавой.

Ранее в этот же день агентство PAP опубликовало интервью Чапутовича, в котором он заявил, что Варшава «выиграла исторический спор» с Москвой о Второй мировой войне и теперь сторонам следует нормализовать двусторонние отношения. По его мнению, Россия «попыталась навязать свое повествование истории», но безуспешно.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что «так думают все Наполеоны: и Бонапарт, и в больнице».

Чапутович ранее обвинял Москву в попытке пересмотреть историю Второй мировой войны. Он утверждал, что Россия якобы нападает на Польшу, так как считает ее сильным государством, «которое наносит ущерб ее интересам». При этом «мировое общественное мнение» на стороне Варшавы.

Поводом для обвинений стало напоминание президента России Владимира Путина о том, что советские войска вошли в Польшу после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за происходящим на территории страны.

В последнее время власти ряда стран всё чаще делают резонансные заявления об исторических событиях, упрекая Москву в «неверном» видении истории. Так, 21 января в журнале Politico была опубликована статья премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, в которой он обвинил СССР в «пособничестве нацистской Германии», а также заявил, что заслуги Красной армии в освобождении Польши и Освенцима преувеличены.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала утверждения Моравецкого политическим сумасшествием, которое оскорбляет не только ветеранов и советских воинов-освободителей, но и польских патриотов, сражавшихся плечом к плечу с солдатами Красной армии против фашистов. Статья премьера вызвала возмущение исторического сообщества и ветеранов Великой Отечественной войны.