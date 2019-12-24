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Пушков ответил на слова Джонсона об «ошибке» в отношении России

24 декабря 2019, 04:24  •  89 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о невозможности перезагрузить отношения с Россией.
Ранее 23 декабря британский премьер рассказал журналисту издания The Spectator, что в 2019 году изменил свое «ошибочное» мнение о вероятности «начать всё заново» с Москвой. По словам Джонсона, его «очень, очень разочаровало», что он был неправ.
Пушков в ответ заметил, что Россия обозначала возможность нового старта в отношениях с Лондоном, однако британские власти этого не хотят.
«Так что не надо валить с больной головы на здоровую», — написал сенатор в Twitter.
21 декабря Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России.

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