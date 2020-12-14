Пушков ответил на протест Украины из-за расширения РФ списка санкций

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что удивлен протестом МИД Украины из-за расширения Россией санкционного списка, поскольку Киев первым инициировал ограничения в отношении россиян.

«Киев первым ввел санкции в 2015-м против нескольких сотен граждан России, затем не раз пополнял список. Против чего они протестуют? Против того, чем давно занимаются сами? А чего ждали?» — написал Пушков в своем Twitter 13 декабря.

11 декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о расширении санкционного списка против Украины. В расширенный перечень вошли 849 физических лиц, в том числе спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, первый заместитель спикера Верховной рады Руслан Стефанчук и глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько.

В ответ МИД Украины выразило протест, в котором назвало новые ограничения «попыткой давления на народных депутатов Украины и представителей украинского общества».

6 октября президент России Владимир Путин заявил о готовности снять санкции с Украины, подчеркнув, что Москва вводит ограничения только «в ответ».