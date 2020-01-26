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Пушков ответил на план Кравчука по «возвращению» Крыма и Донбасса

26 января 2020, 08:54  •  519 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков назвал странными надеждами слова экс-президента Украины Леонида Кравчука о возвращении Донбасса и Крыма под контроль Киева.
По словам Пушкова, украинские власти делают всё, чтобы оттолкнуть Донбасс.
«Кравчук надеется на возвращение Донбасса «с помощью нашей активной, целеустремленной, настойчивой, системной работы ежедневной». Но пока всё сводится к системной, настойчивой, целеустремленной работе Киева по отталкиванию Донбасса. Даже экономическая блокада не снята. Странные надежды», — написал 26 января сенатор в Twitter.
Накануне Кравчук выразил уверенность, что Донбасс сам вернется под контроль украинских властей, а вот с Крымом «потребуется другая схема», так как полуостров уже в «системе России».
Кравчук и ранее делал резонансные заявления. В начале декабря он назвал неверным то, что Москва считается «старшим братом» Киева, так как «украинское княжество» якобы появилось на 300 лет раньше России.
Тогда Пушков напомнил политику, что Украины как государства тогда вообще не существовало.
Леонид Кравчук является первым президентом Украины. Он занимал пост с декабря 1991 года по июль 1994 года.
Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума.

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