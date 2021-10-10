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Пушков ответил на обвинения западных СМИ из-за ситуации с газом в Европе

10 октября 2021, 21:50  •  132 • Политика
Западные СМИ используют ситуацию с поставками газа в Европу, чтобы подбросить дров в «антироссийский костер», считает российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в воскресенье, 10 октября, в своем Telegram-канале.
«Западное восприятие мира становится всё более отстраненным не только от реальных процессов, но даже от материальных интересов западных стран», — говорится в публикации.
По его мнению, на Западе игнорируют собственные материальные потребности и обвиняют Москву во всем вместо попыток договориться с ней.
«Но в Европе дала течь «зеленая энергетика». <...> И, естественно, ситуацию используют для того, чтобы подбросить дров в антироссийский костер», — добавил сенатор.
Кроме того, Пушков раскритиковал США за то, что страна не увеличивает поставки газа в европейские страны, чтобы разрешить кризис.
Днем ранее президент Сербии Александр Вучич назвал главную причину газового кризиса в Европе. По его словам, страны ЕС своевременно не заключили долгосрочные контракты на поставки из России.
8 октября сообщалось, что аналитики не исключают новый рост цен на газ в Европе. По их мнению, цены вновь перейдут к росту на фоне дефицита сырья и словесных интервенций европейских регуляторов.
6 октября цена на газ в Европе на открытии достигла исторического максимума, составив $1900 за 1 тыс. куб. м, однако позже она опустилась на $600 за 1 тыс. куб. м. Представитель Еврокомиссии Дана Спинант сообщила, что ЕК 13 октября представит пакет мер по реагированию на рост цен на энергоносители в Евросоюзе.
4 октября пользователи польского портала Interia связали прогнозируемые проблемы с газом, которые могут ожидать Европу в следующем году, с конфликтами Евросоюза и России. В комментариях к статье о грядущих трудностях многие читатели напомнили, что европейские государства вводили санкции против РФ и препятствовали поставкам голубого топлива, а теперь говорят о недостаточных поставках.
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