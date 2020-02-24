Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Методы бульварных журналистов": Русские дипломаты ответили на обвинен...
Мова объединяет
Война миров
Унионисты расшатывают ситуацию в Молдове
Главная / Политика

Пушков ответил бывшему послу США Макфолу о «российском вмешательстве»

24 февраля 2020, 02:24  •  72 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков ответил на обвинения бывшего посла США в России Майкла Макфола о расколе американского общества со стороны Кремля. Об этом в воскресенье, 23 февраля, политик написал в своем Twitter.
«Президент [России Владимир] Путин хочет усилить противостояние в американском обществе и помочь Трампу победить. Эти две цели не противоречат друг другу», — написал в Twitter Макфол.
Пушков ответил дипломату о том, что США уже расколоты, поскольку они не способны справиться с мировыми угрозами и вызовами у себя на родине. Сенатор также уточнил, что президент России не имеет к этому никакого отношения, потому что американцы без принуждения способны переизбрать президента США Дональда Трампа самостоятельно.
Майкл Макфол являлся послом США в России с 2012 по 2014 год. До этого был специальным помощником президента США Барака Обамы по вопросам национальной безопасности. В июле 2018 года Макфол заявил, что его научную карьеру разрушили российские санкции.
Ранее в этот же день Алексей Пушков писал о предвыборной паранойе в американских СМИ и среди кандидатов на пост президента. Он назвал эту ситуацию смесью цинизма и психоза. Официальный представитель администрации российского президента Дмитрий Песков 21 февраля назвал параноидальными сообщения о вмешательстве РФ в выборы в США..
Обвинения в якобы влиянии России на внутренние процессы в США впервые прозвучали в 2016 году после победы на президентских выборах Трампа. В марте 2019 года минюст США обнародовал доклад о расследовании по «делу РФ» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в итоге так и не нашел сговора Трампа с Россией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



72
Источник
Похожие новости
23 февраля 2020, 23:09
День памяти: президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
23 февраля 2020, 10:09
Закон о домашнем насилии? "Бобик сдох… вы знаете"
23 февраля 2020, 06:54
"Сына обезглавили": Единственный звонок матери показал ужас политики Турции в Идлибе - Поддубный
23 февраля 2020, 19:54
Крым - русский. Доказано в Гааге
23 февраля 2020, 03:39
Звонок по просьбе Идлиба: Шойгу провёл переговоры с главой Минобороны Турции
23 февраля 2020, 10:09
В Госдуме объяснили имитацию США ядерного удара по России
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 февраля 2020, 02:24
Евроукрия проваливается в Тёмные века (Руслан Осташко)
24 февраля 2020, 02:24
"Методы бульварных журналистов": Русские дипломаты ответили на обвинения СШ...
24 февраля 2020, 02:24
Виновата во всех грехах по умолчанию? США обвинили Россию в распространении слухов о ...
24 февраля 2020, 02:24
И новые и старые партии курируются АП. Хорошо это или плохо? (Ярослав Игнатовский)
24 февраля 2020, 02:24
Греция рвётся заменить Турцию в роли юго-восточного оплота НАТО
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 февраля 2020, 02:09
США искали выгоду в деле MH17, но не смогли добить Россию: Версию "Бук" приходится ликвидировать
17 февраля 2020, 20:54
"Картина маслом": Турецкие военные покидают Сирию под конвоем русских - военкор Блохин
20 февраля 2020, 10:39
"Война с Россией продлится 48 часов. И всё!": Киеву не надо орать про марионеток, настало время "смотреть в глаза" - Малофеев
21 февраля 2020, 19:09
Россия не повелась на блеф Эрдогана и выпустила "гусей"
19 февраля 2020, 18:24
С самого начала понимали: экс-премьер Австралии рассказал о загадочном исчезновении малайзийского "Боинга"
17 февраля 2020, 17:39
Донбасс накануне больших перемен
18 февраля 2020, 09:54
Война в Сирии 2.0: Русские бойцы уже бомбят танки и склады Эрдогана
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.