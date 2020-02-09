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Пушков оценил звание «президента мира» для Зеленского

09 февраля 2020, 10:54  •  28 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял украинского лидера Владимира Зеленского, заявившего о своем имидже «президента мира» в Европе.
8 февраля президент Украины прибыл с визитом в Ватикан, где провел встречу с Папой Римским Франциском. По словам Зеленского, понтифик назвал его президентом мира.
«Вот такой у меня сейчас имидж в Европе», — добавил он.
Пушков в ответ заметил, что гордиться тут нечем, так как мнение о Зеленском вскоре может измениться.
«Но этот имидж — просто аванс. Через пару лет Папа Римский спросит его: «Ну, и где же мир?» И если Зеленский начнет объяснять, что ему Билецкие (Андрей Билецкий, лидер националистического батальона «Азов». — Ред.) мир установить не разрешают, останутся от его имиджа одни рожки да ножки», — написал сенатор в Twitter.
После встречи с папой Франциском Зеленский заявил, что главной ее темой стал мир в Донбассе.
В октябре боевики батальона «Азов» захватили населенный пункт Золотое в Донбассе, где планировалось разведение сил ВСУ и ополченцев. Позже Билецкий записал видеообращение с угрозами Зеленскому. Президенту Украины удалось успокоить националистов только после личного визита в Донбасс.
Батальон «Азов» известен многочисленными преступлениями против мирных жителей Донбасса. В России в отношении бойцов «Азова» возбуждены уголовные дела по статьям «Похищение человека», «Истязание», «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

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