Пушков оценил значимость российских С-300 в обороне Сирии

Сенатор Алексей Пушков написал в Twitter, что поставка С-300 резко повысила способность Сирии отражать ракетные удары

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал в своём Twitter-аккаунте об удачном отражении ракетной агрессии Израиля силами ПВО Сирии.



"Судя по итогам отражения ракетной атаки комплексами С-300 под Дамаском, их поставка резко повысила способность Сирии отражать ракетные удары", — полагает российский чиновник.

Так, по информации SANA, известно, что, большинство ракет ВВС Израиля под Дамаском были сбиты, пострадали только трое сирийских военных, был взорван склад боеприпасов. Он являлся одной из целей уничтожения израильской атаки.