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Пушков оценил желание депутата рады швырнуть атомную бомбу на Москву

03 марта 2020, 02:35  •  63 • Политика
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал мудрым лишение Украины ядерного оружия. Об этом он написал в понедельник, 2 марта, в своем Twitter.
«Было очень мудро в начале 90-х лишить Украину ядерного оружия», — заявил российский сенатор, добавив, что ядерным оружием не должны обладать «незрелые, несформированные нации с безответственными элитами».
Таким образом Пушков отреагировал на заявление замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева, который ранее в этот день назвал сброс атомной бомбы на Москву решением проблем с Россией и посетовал на то, что «атомной бомбы, чтоб швырнуть на Москву», у Украины нет.
Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после государственного переворота на Украине в 2014 году и начавшегося вооруженного конфликта на юго-востоке страны. Тогда жители региона не признали новую власть в Киеве и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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