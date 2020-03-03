Пушков оценил желание депутата рады швырнуть атомную бомбу на Москву

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал мудрым лишение Украины ядерного оружия. Об этом он написал в понедельник, 2 марта, в своем Twitter.

«Было очень мудро в начале 90-х лишить Украину ядерного оружия», — заявил российский сенатор, добавив, что ядерным оружием не должны обладать «незрелые, несформированные нации с безответственными элитами».

Таким образом Пушков отреагировал на заявление замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева, который ранее в этот день назвал сброс атомной бомбы на Москву решением проблем с Россией и посетовал на то, что «атомной бомбы, чтоб швырнуть на Москву», у Украины нет.

Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после государственного переворота на Украине в 2014 году и начавшегося вооруженного конфликта на юго-востоке страны. Тогда жители региона не признали новую власть в Киеве и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.