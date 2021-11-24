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Пушков оценил заявление Польши о готовности к переговорам с РФ по мигрантам

24 ноября 2021, 13:35  •  260 • Политика
Заявление Польши о готовности вести диалог с Россией по миграционному кризису на белорусско-польской границе неконструктивно, а призвано лишь возложить ответственность за эту ситуацию на Москву. Об этом 23 ноября рассказал российский сенатор Алексей Пушков.
«Заявление из Варшавы не несет в себе ничего конструктивного. Оно призвано показать, что ответственность за кризис с мигрантами лежит на Москве, а также повысить вес Польши в мировых делах. Но не получится: Россия здесь ни при чем. Так что свою готовность Варшава может оставить при себе», — написал он в своем Telegram-канале.
Политик напомнил, что исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель уже пыталась вовлечь в переговоры по этому вопросу Кремль, однако ей предложили вести диалог с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Так она и поступила, добавил он.
«То же самое можно посоветовать и властям Польши», — заключил Пушков.
Накануне глава польского МИД Збигнев Рау рассказал, что Варшава открыта к переговорам с Москвой касательно миграционного кризиса на белорусско-польской границе.
При этом министр подчеркнул, что Польша намерена беседовать с действующими властями Белоруссии лишь по техническим вопросам. Кроме того, Рау назвал РФ режиссером нынешнего миграционного кризиса, а Белоруссия, по его словам, является исполнителем.
В свою очередь, глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с «Известиями» отметил, что подобными заявлениями Польша пытается втянуть Москву в миграционный кризис в качестве стороны конфликта.
До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления о выгоде России от миграционного кризиса фантазией западных политиков. Она отметила, что никакими фактами эти высказывания не подкреплены.
Кроме того, Захарова указала, что ситуация на белорусско-польской границе стала «показательным примером информационной войны». По ее словам, угрозой для существования Евросоюза якобы стали 3 тыс. иракцев. Однако Италия пропускает большее число людей за несколько дней.
Президент РФ Владимир Путин указал на то, что обвинения в причастности России к ситуации на границе Польши и Белоруссии — «попытка переложить проблемы с больной головы на здоровую». Он также призвал страны заниматься своими внутренними проблемами, а не перекладывать на других собственные вопросы.
Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.
На данный момент беженцы покинули палаточные лагеря и перешли в логистический центр, который предоставила белорусская сторона.
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