Пушков оценил заявление Обамы о статусе России

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего президента США Барака Обамы о том, что называть Россию сверхдержавой некорректно, поскольку у нее якобы слишком мало военных баз.

Такое мнение Обама высказал в первом томе своих мемуаров «Земля обетованная». Бывший американский лидер считает, что России для статуса сверхдержавы не хватало сети союзников и баз.

«Когда-то Обама назвал Россию «региональной державой». Он ошибался: это показало развитие событий в Сирии и Венесуэле, где США не добились своих целей», — написал Пушков в Twitter.

По его словам, Обама хотел, но не сумел «порвать в клочья российскую экономику».

«На деле Обама споткнулся о Россию. Вот и злится до сих пор», — заключил сенатор.

В своей опубликованной 17 ноября книге «Земля обетованная» Обама написал, что главными препятствиями на пути Москвы к статусу сверхдержавы является недостаточное количество союзников и военных баз. Кроме того, как считает бывший президент США, российская экономика «почти полностью» зависела от экспорта природных ресурсов.

Первый том книги, вышедшей из-под пера Обамы, был издан компанией Penguin Random House. Книга состоит из 768 страниц и переведена на 25 языков. Это издательство еще в 2017 году получило права на публикацию мемуаров бывшего американского лидера. Так, в свет уже выходили две книги Обамы — «Мечты моего отца» и «Дерзость надежды».